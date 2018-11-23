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    Шоу-биз

    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)

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    Кайли Дженнер - В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    Кайли Дженнер

    Меган Маркл заняла только третье место в рейтинге

    В Сети продолжают подводить итоги уходящего года. Так, поисковая платформа Lyst выяснила, кто стал самым авторитетным модным инфлюенсером 2018-го, на которого равняется почти весь мир.

    И это – Кайли Дженнер! Похоже, ее стритстайл образы и редкие появления на красных дорожках не остались незамеченными. На втором месте расположилась Ким Кардашьян, а на третьем - Меган Маркл.

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    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)
    В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)

    Также места в модном рейтинге получили Карди Би, Бейонсе, Серена Уильямс, Кьяра Ферраньи, Блейк Лайвли и Рианна, которая замкнула десятку лидеров.

    Издание Lyst формирует этот список, отслеживая рост запросов по теме мода с упоминаниями влиятельных лиц, освещение в прессе их выходов, отметки в соцсетях и рост продаж определенных марок.

     

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