В США назвали главного модного инфлюенсера (фото)



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Кайли Дженнер

Меган Маркл заняла только третье место в рейтинге

В Сети продолжают подводить итоги уходящего года. Так, поисковая платформа Lyst выяснила, кто стал самым авторитетным модным инфлюенсером 2018-го, на которого равняется почти весь мир.

И это – Кайли Дженнер! Похоже, ее стритстайл образы и редкие появления на красных дорожках не остались незамеченными. На втором месте расположилась Ким Кардашьян, а на третьем - Меган Маркл.

Также места в модном рейтинге получили Карди Би, Бейонсе, Серена Уильямс, Кьяра Ферраньи, Блейк Лайвли и Рианна, которая замкнула десятку лидеров.

Издание Lyst формирует этот список, отслеживая рост запросов по теме мода с упоминаниями влиятельных лиц, освещение в прессе их выходов, отметки в соцсетях и рост продаж определенных марок.