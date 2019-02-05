  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вдова Децла анонсировала выход посмертного клипа рэпера

    • Розсилка
    Децл - Вдова Децла анонсировала выход посмертного клипа рэпера
    Децл

    6 февраля на YouTube появится новое музыкальное видео Децла

    Вдова российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, на своей странице в Instagram сообщила о выходе посмертного клипа.

    «6 февраля на YouTube канале Detsl aka Le Truk появится новое музыкальное видео, который Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит», - написала Юлия Толмацкий.

    В тот же день в Центральной клинической больнице Москвы состоится церемония прощания с Децлом, после которой он будет похоронен на Пятницком кладбище.

    Напомним, российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий умер 3 февраля на 36-м году жизни. Его рэп-карьера началась в 2000 году. Тогда молодой артист под псевдонимом Децл выпустил первый альбом под названием «Кто ты?». С тех пор Толмацкий записал семь сольных альбомов и выпустил не менее 27 клипов.

    артист кладбище умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ