Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали



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Виктория Смеюха

Певица порадовала поклонников новыми фото

Известная украинская певица Виктория Смеюха продолжает отдыхать и нежиться на экзотическом пляже на Бали. Конечно же, звезда не забывает делится с подписчиками фотографиями с райского отдыха в Instagtam.

Недавно одна из самых привлекательных певиц украинской эстрады показала фото в бикини и доказала, что держит свое тело в превосходной форме.

Так, украинская исполнительница показала буквально фотоальбом новых ярких снимков, на которых позирует в открытом купальнике черного цвета с мелкими белыми полосками. Безусловно, все взгляды поклонников прикованы именно к точеной спортивной фигуре Вики Смеюхи, которую до этого уже успели назвать Афродитой за фото в другом купальнике.

Подписчики оценили привлекательные формы Вики и засыпали певицу хвалебными комментариями.

Джерело: Styler.rbc.ua