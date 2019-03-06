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    Шоу-биз

    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали

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    Виктория Смеюха - Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Виктория Смеюха

    Певица порадовала поклонников новыми фото

    Известная украинская певица Виктория Смеюха продолжает отдыхать и нежиться на экзотическом пляже на Бали. Конечно же, звезда не забывает делится с подписчиками фотографиями с райского отдыха в Instagtam.

    Недавно одна из самых привлекательных певиц украинской эстрады показала фото в бикини и доказала, что держит свое тело в превосходной форме.

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    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали
    Вика из «НеАнгелов» показала идеальную фигуру на Бали

    Так, украинская исполнительница показала буквально фотоальбом новых ярких снимков, на которых позирует в открытом купальнике черного цвета с мелкими белыми полосками. Безусловно, все взгляды поклонников прикованы именно к точеной спортивной фигуре Вики Смеюхи, которую до этого уже успели назвать Афродитой за фото в другом купальнике.

    Подписчики оценили привлекательные формы Вики и засыпали певицу хвалебными комментариями.

    Джерело: Styler.rbc.ua

    певица
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