Влад Яма показал архивное видео, где поет с Могилевской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влад Яма Фото: instagram / vladyama_official

Хореограф показал свои вокальные способности.

Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил поклонников своими недюжинными вокальными способностями.

В своем Instagram артист решил похвастаться не только танцевальными способностями. Артист запостил архивный ролик, где спел с известной украинской поп-исполнительницой Натальей Могилевской песню «Две звезды» во время шоу «Танцы со звездами».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 16 Апр 2019 в 12:36 PDT

«Начало вокальной карьеры с Натальей Могилевской. Это 2007 год», - прокомментировал публикацию Яма.

Поклонники Влада Ямы остались в восторге от таланта артиста и отметили, что именно Влад и Наталья в 2007 году были их любимой парой в шоу.

«Какая же вы крутая танцевальная пара была, просто вау. Я периодически просматриваю ваши выступления», «Влад, вы и поете красиво, и танцуете! Браво!», «Хороший голос», - писали подписчики.