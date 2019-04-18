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    Шоу-биз

    Влад Яма показал архивное видео, где поет с Могилевской

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    <p>Влад Яма&nbsp;</p> <p>Фото:&nbsp;instagram / vladyama_official</p> - Влад Яма показал архивное видео, где поет с Могилевской

    Влад Яма 

    Фото: instagram / vladyama_official

    Хореограф показал свои вокальные способности.

    Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил поклонников своими недюжинными вокальными способностями.

    В своем Instagram артист решил похвастаться не только танцевальными способностями. Артист запостил архивный ролик, где спел с известной украинской поп-исполнительницой Натальей Могилевской песню «Две звезды» во время шоу «Танцы со звездами».

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    Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

    «Начало вокальной карьеры с Натальей Могилевской. Это 2007 год», - прокомментировал публикацию Яма.

    Поклонники Влада Ямы остались в восторге от таланта артиста и отметили, что именно Влад и Наталья в 2007 году были их любимой парой в шоу.

    «Какая же вы крутая танцевальная пара была, просто вау. Я периодически просматриваю ваши выступления», «Влад, вы и поете красиво, и танцуете! Браво!», «Хороший голос», - писали подписчики.

    Танцы со звездами Влад Яма артист
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