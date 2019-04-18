Влад Яма показал архивное видео, где поет с Могилевской
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Розсилка
Влад Яма
Фото: instagram / vladyama_official
Хореограф показал свои вокальные способности.
Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма удивил поклонников своими недюжинными вокальными способностями.
В своем Instagram артист решил похвастаться не только танцевальными способностями. Артист запостил архивный ролик, где спел с известной украинской поп-исполнительницой Натальей Могилевской песню «Две звезды» во время шоу «Танцы со звездами».
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«Начало вокальной карьеры с Натальей Могилевской. Это 2007 год», - прокомментировал публикацию Яма.
Поклонники Влада Ямы остались в восторге от таланта артиста и отметили, что именно Влад и Наталья в 2007 году были их любимой парой в шоу.
«Какая же вы крутая танцевальная пара была, просто вау. Я периодически просматриваю ваши выступления», «Влад, вы и поете красиво, и танцуете! Браво!», «Хороший голос», - писали подписчики.