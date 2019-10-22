Влажная и сексуальная: 50-летняя Дженнифер Лопес показала изящную фигуру в спортзале



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда поделилась откровенным селфи

50-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит после выполнения тяжелых упражнений. Американская певица и актриса похвасталась отличной физической формой. Лопес показалась сразу после тренировки — ее лицо и живот мокрые от пота. Откровенный кадр вызвал ажиотаж среди подписчиков. Они принялись хвалить секс-бомбу за откровенность и готовность показаться в максимально естественном виде.

«Ух, какая», «Мужчины укладываются в штабеля», «Красотка», «Потрясающая фигура», «Божественная», «Ни грамма лишнего», «Чистый секс», «Мокрая и сексуальная», «Невероятная, обожаю!», «Очень люблю вас», «Алексу Родригесу повезло», «Выглядите ошеломительно», – прокомментировали подписчики.