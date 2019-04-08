Внучка Джеки Кеннеди призналась, что донашивает за бабушкой платье от Valentino



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Фото: instagram / giancarlogiammetti

Знаменитый итальянский дизайнер на днях похвастался тем, что работы его модного дома любят в семье 35-го президента США

На днях итальянский дизайнер одежды Валентино Гаравани похвастался тем, что одно из его творений - зеленое платье с цветными вставками - носила не только Жаклин Кеннеди, но и ее дочка Кэролайн Кеннеди и внучка Татьяна Шлоссберг. В соцсети он опубликовал коллаж из снимков, на которых эти женщины запечатлены в одном и том же платье, но в разное время. «Платье на Татьяне Шлоссберг, Кэролайн Кеннеди и первоначально на Джеки в 1972 году», - значится к подписи к посту.

Как написал Валентино, Джеки Кеннеди впервые облачилась в это платье 47 лет назад. Вновь этот наряд свет увидел, когда его надела Кэролайн на мероприятие, посвященное 70-летию Американского театра балета. А уже Шлоссберг примерила платье своей бабушки в 2018 году на CFDA Fashion Awards. И конечно, девушку не смущает, что она донашивает вещи знаменитой родственницы, ведь это настоящий винтаж.

Всем известно, что супруга Джона Кеннеди была признанной иконой стиля, которой подражают до сих пор. А наряды от Валентино очень часто носят мировые звезды: от певицы Леди Гаги до супермодели Натальи Водяновой.