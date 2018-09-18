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    Шоу-биз

    Вуди Аллен оказался в центре секс-скандала. Ситуацию прокомментировала жена

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    Вуди Аллен оказался в центре секс-скандала. Ситуацию прокомментировала жена

    Сун-И Превин – жена 82-летнего Вуди Аллена – долго хранила молчание, никак не комментируя обвинения в адрес мужа. И вдруг решила рассказать свою версию событий

    По словам жены легендарного режиссера, приемная мать, актриса Миа Фэрроу, которая в то время была женой Вуди Аллена, издевалась над ней физически и морально.

    «Я никогда не была заинтересована в том, чтобы поквитаться с Мией. Но то, что случилось с Вуди, несправедливо. Миа воспользовалась движением #MeToo и выставила Дилан жертвой. И новое поколение слышит об этом, хотя этого не должно происходить», - заявила она.

    Напомним, приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах, рассказав, что режиссер приставал к ней в 7-летнем возрасте. Он, в свою очередь, все обвинения отрицает.

    Также на защиту Вуди Аленна встал его приемный сын Мозес Фэрроу, обвинив сестру Дилан во лжи и подтвердив слова Превин о том, что это была идея их матери Мии Фэрроу выставить дочь жертвой сесуального насилия.

    Но пока таких «свидетелей» только двое, Голливуд не спешит простить Аллену хоть и не доказанные, но вполне реальные обвинения. Его фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» так и пылится на полке, а сам режиссер за последний год не снял ни одного фильма.

    Джерело: mediananny.com

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