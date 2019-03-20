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    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»

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    Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо - Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
    Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

    Фильм станет девятой картиной создателя «Криминального чтива»

    Квентин Тарантино представил первый трейлер своего нового фильма «Однажды в Голливуде» с непревзойденным актерским составом: в картине задействованы Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот, Дакота Фаннинг, Люк Перри и другие звезды. Премьера в Украине состоится в августе.

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    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»
    Вышел первый трейлер фильма «Однажды в Голливуде»

    По сюжету фильма некогда популярный актер (ДиКаприо), а также его помощник и дублер, которого играет 55-летний Брэд Питт (Brad Pitt), пытаются найти хорошую работу в Голливуде, получить деньги и известность.

    На своем пути к славе актеры оказываются замешанными в историю с убийством беременной актрисы Шэрон Тейт. Ее в 1969 году зарезали члены секты Чарльза Мэнсона.

    Фильм станет девятой картиной создателя «Криминального чтива» и «Убить Билла» Квентина Тарантино. Много лет назад он обещал, что снимет всего 10 работ. 

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