Вышел трейлер «Домино» со звездами «Игры престолов» в главных ролях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Режиссером проекта выступил Брайан Де Пальма, снявший картины «Лицо со шрамом» и «Миссия невыполнима»

Вышел первый трейлер криминального триллера «Домино» от режиссера Брайана Де Пальмы («Лицо со шрамом», «Миссия невыполнима»). В главных ролях снялись сразу две звезды «Игры престолов»: Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера, и Карис Ван Хаутен (Мелисандра).

По сюжету «Домино» датский полицейский Кристиан хочет отомстить за смерть своего коллеги, который был убит членом террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) по имени Имран. Ему помогает в этом любовница погибшего. В погоне за убийцей герои попадают во множество интриг, которые устраивает двуличный агент ЦРУ (Гай Пирс).

Сценарий картины написал Петтер Скавлан («Кон-Тики»). К слову, режиссер открыто заявлял, что не очень доволен работой над фильмом: в какой-то момент его отстранили от монтажа и он не знает, что ждет фильм в будущем. В интервью The Playlist в прошлом году он говорил: «Домино» - это не мой проект, не я писал сценарий. Этот фильм стал для меня новым способом исследовать возможности визуального повествования».

Джерело: Esquire