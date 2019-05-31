Вышел трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»



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Фото: imdb

В мировой прокат лента выйдет 12 июня 2019

Sony Pictures показали международный трейлер ленты «Люди в черном: Интернэшнл», которая выйдет в мировой прокат в четверг, 12 июня.

Судя по трейлеру, фильм получился в лучших традициях вселенной «Людей в черном»: забавные и не очень инопланетяне, двойная реальность, которой не видят обыватели, безобидные предметы, которые оказываются оружием, – все на месте. Серьезным нововведением в этой части можно считать тот факт, что впервые одним из агентом в черном стала девушка. Ее роль исполнила актриса Тесса Томпсон.

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