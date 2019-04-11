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    Шоу-биз

    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок

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    <p>Пенелопа Крус</p> <p>Фото: instagram / carpisaofficia</p> - Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок

    Пенелопа Крус

    Фото: instagram / carpisaofficia

    Кинозвезда призналась в любви Италии

    44-летняя Пенелопа Крус (Penelope Cruz) стала послом итальянского бренда сумок Carpisa. Актриса представила новую коллекцию аксессуаров Brisilda Collection.

    Крус снялась в модной фотосессии и показала процесс съемок в Instagram. Пенелопа сменила несколько ярких нарядов, демонстрируя сумки бренда.

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    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок
    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок
    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок
    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок
    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок
    Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок
    Фото: instagram / carpisaofficia

    Звезда позировала в красном костюме, белом мини-платье, красном шелковом топе и джинсах, а также в бежевых брюках и белой рубашке.

    На видео Крус объяснила, почему решила сотрудничать с брендом. «Потому что я люблю Италию и итальянский стиль. Потому что это рассказывает немного обо мне, о кино, о мечтах. Именно поэтому мы выбираем друг друга», - заявила актриса.

    Ранее Пенелопа Крус снялась в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава» вместе с Антонио Бандерасом. По сюжету режиссер на закате карьеры вспоминает свою жизнь: юность, взросление, отношения с матерью и женщинами, встречи с важными людьми и творческие переживания.

     

    кино актриса Пенелопа Крус
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