Яркая Пенелопа Крус представила коллекцию сумок



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Пенелопа Крус Фото: instagram / carpisaofficia

Кинозвезда призналась в любви Италии

44-летняя Пенелопа Крус (Penelope Cruz) стала послом итальянского бренда сумок Carpisa. Актриса представила новую коллекцию аксессуаров Brisilda Collection.

Крус снялась в модной фотосессии и показала процесс съемок в Instagram. Пенелопа сменила несколько ярких нарядов, демонстрируя сумки бренда.

Звезда позировала в красном костюме, белом мини-платье, красном шелковом топе и джинсах, а также в бежевых брюках и белой рубашке.

На видео Крус объяснила, почему решила сотрудничать с брендом. «Потому что я люблю Италию и итальянский стиль. Потому что это рассказывает немного обо мне, о кино, о мечтах. Именно поэтому мы выбираем друг друга», - заявила актриса.

Ранее Пенелопа Крус снялась в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава» вместе с Антонио Бандерасом. По сюжету режиссер на закате карьеры вспоминает свою жизнь: юность, взросление, отношения с матерью и женщинами, встречи с важными людьми и творческие переживания.