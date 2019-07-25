Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица показала соблазнительную фигуру на новом фото

Настя Каменских поделилась откровенным селфи, запечатлев себя в санузле. Каменских позировала перед камерой в одном белье. Белые плавки и топ отлично подчеркивали ее женственную фигуру и загар, приобретенный в Турции.

Поп-дива держала в руках зубную щетку, а свои пышные кудрявые волосы оставила распущенными. Настя рассказала, что придерживается четкого распорядка дня.

«Наверняка вам интересно, как проходит мой день. Сейчас расскажу. Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям. Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимаюсь в спортзале гостиницы», – пояснила певица.

Каменских уточнила, что утренние тренировки заряжают ее бодростью и энергией на весь день. Настя также отметила, что питается по графику и старается ложиться спать не позже 23 часов.