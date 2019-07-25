  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам

    • Розсилка
    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    Певица показала соблазнительную фигуру на новом фото

    Настя Каменских поделилась откровенным селфи, запечатлев себя в санузле. Каменских позировала перед камерой в одном белье. Белые плавки и топ отлично подчеркивали ее женственную фигуру и загар, приобретенный в Турции.

    Поп-дива держала в руках зубную щетку, а свои пышные кудрявые волосы оставила распущенными. Настя рассказала, что придерживается четкого распорядка дня.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    Загорелая Настя Каменских в нижнем белье показала, как выглядит по утрам
    instagram.com/kamenskux/

     «Наверняка вам интересно, как проходит мой день. Сейчас расскажу. Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям. Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимаюсь в спортзале гостиницы», – пояснила певица.

    Каменских уточнила, что утренние тренировки заряжают ее бодростью и энергией на весь день. Настя также отметила, что питается по графику и старается ложиться спать не позже 23 часов.

     Читайте также: 18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    Настя Каменских певица селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ