  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)

    • Розсилка
    <p>Анна Корсун</p> <p>instagram.com/maruvofficial/</p> - «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)

    Анна Корсун

    instagram.com/maruvofficial/

    «Ну, в общем-то это было реально нереально… Эти поцелуи», – написала Maruv

    27-летняя украинская певица Maruv, как известно, любит выступать в стране агрессоре, и даже подписалась под российский лейбл. Недавно, Анна Корсун (настоящее имя арстистки) выступила в Новосибирске.

    Певица порадовала фанатов своими хитами и устроила жаркие танцы. Один из номеров завершился неожиданно для зрителей. Maruv чувственно поцеловала участницу своей команды Ольгу Бойко. Откровенная сцена оставила неизгладимое впечатление на поклонников.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    «Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)
    instagram.com/maruvofficial/

     «Ого, вот это страсти!», «Так и знал, что выступление будет эффектным!», «Неожиданно, но очень круто!», «Ты умеешь зажечь!», «Невероятная, моя любимая певица», – написали фолловеры.

    «Ну, в общем-то это было реально нереально… Эти поцелуи», – указала в Instagram stories Maruv. «Из последних сил. Танцевать летом в латексе – то еще удовольствие, скажу я вам», – поделилась впечатлениями Ольга Бойко.

     Читайте также: «Тушите огонь»: Тина Кароль волнует сеть откровенными фото
    певица Maruv новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ