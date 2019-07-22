«Заробитчанка» Maruv потешила россиян страстным поцелуем с девушкой (фото)



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Анна Корсун instagram.com/maruvofficial/

«Ну, в общем-то это было реально нереально… Эти поцелуи», – написала Maruv

27-летняя украинская певица Maruv, как известно, любит выступать в стране агрессоре, и даже подписалась под российский лейбл. Недавно, Анна Корсун (настоящее имя арстистки) выступила в Новосибирске.

Певица порадовала фанатов своими хитами и устроила жаркие танцы. Один из номеров завершился неожиданно для зрителей. Maruv чувственно поцеловала участницу своей команды Ольгу Бойко. Откровенная сцена оставила неизгладимое впечатление на поклонников.

«Ого, вот это страсти!», «Так и знал, что выступление будет эффектным!», «Неожиданно, но очень круто!», «Ты умеешь зажечь!», «Невероятная, моя любимая певица», – написали фолловеры.

«Ну, в общем-то это было реально нереально… Эти поцелуи», – указала в Instagram stories Maruv. «Из последних сил. Танцевать летом в латексе – то еще удовольствие, скажу я вам», – поделилась впечатлениями Ольга Бойко.