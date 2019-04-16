Жена Джастина Бибера использует фамилию супруга ради личного обогащения



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instagram / haileybieber

Знаменитая модель намерена заработать на имени певца

Хейли Болдуин решила доказать миру, что модельная внешность не единственный ее козырь. Супруга Джастина Бибера намерена заняться серьезным бизнесом - выпустить собственную марку косметики и одежды.

Как сообщает The Daily Mail, знаменитость уже подала документы на регистрацию товарного знака Bieber Beauty для косметической линии. Кроме того, ранее она зарегистрировала знак Hailey Bieber, под которым планирует выпускать модную одежду.

В то время как ее муж временно отошел от дел и посвящает время семье и своему душевному здоровью, очевидно, Хейли решила начать работать за двоих и как следует приумножить фамильный капитал.

Болдуин призналась, что ей всегда был интересен дизайн одежды и она хотела бы попробовать себя в этом. Стоит отметить, что в настоящее время она является лицом джинсовой кампании Levi‘s и Pretty Little Thing. До этого она представляла популярную марку косметики Bare Minerals.