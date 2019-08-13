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    Шоу-биз

    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч

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    Дженннифер Лопес и Алекс Родригес - Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Дженннифер Лопес и Алекс Родригес

    Полиция города начала расследование

    Возлюбленный Дженнифер Лопес, 44-летний бейсболист Алекс Родригес попал в неприятную ситуацию. Бывшего игрока команды «Нью-Йорк Янкис» обокрали на крупную сумму.

    Инцидент случился во время того, когда Алекс ужинал в ресторане в Сан-Франциско. Грабители взломали его автомобиль и вынесли оттуда всю электронику, а также личные вещи спортсмена: ювелирные украшения, фотоаппарат, ноутбук и многое другое. Общая сумма похищенных ценностей составила $500 тысяч.

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    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч
    Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч

    Полиция города уже начала расследование. Сам же Алекс заявил, что расстроен именно потому, что среди украденных вещей были те, что представляют для него особую ценность.

    «Некоторые личные вещи были очень мне дороги и незаменимы», – поделился спортсмен. Он добавил, что надеется на поимку преступников полицией.

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    Дженнифер Лопес
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