Жениха Дженнифер Лопес заметили с синяком под глазом после обвинения в измене певице



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Звездная пара обручилась в первых числах марта, однако после слухов о неверности бейсболиста их семейное счастье может оказаться под угрозой

Совсем недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригес порадовали своих поклонников неожиданной новостью - в первых числах марта они решили обручиться.

В соцсетях появились романтические фотографии того, как бывший игрок New York Yankees стоит перед певицей на одном колене и надевает своей возлюбленной на палец кольцо с бриллиантом в 15 карат и стоимостью почти в полтора миллиона долларов.

Однако, судя по последним снимкам, сделанным папарацци в одном из аэропортов, семейное счастье пары оказалось под большим вопросом. По прилете с отдыха на Багамах на лице у Алекса Родригеса красовался заметный синяк, пишет издание Daily Mail.

Стоит отметить, что это произошло через некоторое время после того, как известный бейсболист Хосе Консеко обвинил Родригеса в измене своей возлюбленной. По словам спортсмена, жених Джей Ло тайно встречается со своей бывшей супругой.

Впрочем, после этих сообщений инсайдеры, близкие к паре, отмечали, что поп-звезда предпочитает не верить слухам и доверять Родригесу. После этого звездная пара отправилась на Багамы, где провела несколько дней.

Стал ли синяк на лице Алекса Родригеса результатом ссоры с Джей Ло на фоне ревности или он получил травму при каких-либо других обстоятельствах — пока никто не знает.