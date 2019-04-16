Звезда «Мемуаров гейши» Мишель Йео снимется в сиквеле «Аватара»



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Фото: imdb

Азиатская актриса исполнит роль ученого

Самый нашумевший фэнтезийный фильм нашего времени «Аватар» снова выйдет на большие экраны. Режиссер Джеймс Кэмерон ранее уже анонсировал продолжение франшизы, однако появились подробности относительно актерского состава.

Предположительно, исполнители главных ролей останутся прежними, но к ним присоединится звезда «Мемуаров гейши», самая востребованная азиатская актриса Голливуда, Мишель Йео.

Как сообщает Variety, Йео сыграет ученого Карину Мог, которая отправится изучать Пандору. Выход новой части фильма ожидается 18 декабря 2020 года. Кэмерон также пообещал, что следующие части не заставят себя ждать, они выйдут в прокат 17 декабря 2021 года, 20 декабря 2024 года и 19 декабря 2025 года.

Фэнтезийный фильм 2009 года «Аватар» остается абсолютным рекордсменом в мировом прокате. Он собрал почти 3 миллиарда долларов. Первоначально режиссер намеревался снять продолжение, но после встречи со сценаристами, художниками и дизайнерами понял, что материала слишком много и одним сиквелом не обойдешься.

Напомним, ранее Кэмерон рассказывал, что второй фильм будет посвящен семейным ценностям и расскажет о детях, которых воспитывают Джейк и Нейтири.