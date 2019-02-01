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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования

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    Эван Рэйчел Вуд - Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Эван Рэйчел Вуд

    Актриса призналась, что звонок матери ипомог ей почувствовать себя свободной

    31-летняя Эван Рэйчел Вуд уже говорила о том, что пыталась покончить с собой, после того как была изнасилована много лет назад. Но на днях она написала статью для издания Nylon, в которой в подробностях рассказала о непростом периоде в своей жизни.

    «Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это худшее, что когда-либо со мной случалось»,— пишет она.

    Эван призналась, что изнасилования, которым она подвергалась, и жестокое обращение подтолкнули ее обратиться за помощью к специалистам и лечь в психиатрическую клинику. Тогда актрисе было 22 года.

    «Я чувствовала себя так, как будто меня сбил грузовик. Затем, недолго думая, я подняла трубку: «Мам, я пыталась покончить с собой», - вспоминает Вуд.

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    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования
    Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования

    Она призналась, что звонок матери и осознание того, что скоро она получит необходимую помощь, помогли ей почувствовать себя свободной.

    Когда мать стала спрашивать звезду, почему она пыталась свести счеты с жизнью, Вуд ответила, что «просто хотела немного пространства».

    В итоге, прежде чем лечь в больницу, звезде даже пришлось изменить свое имя.

    «Я почувствовала некоторое облегчение. Я не могла вспомнить, каково это - не быть Эван Рэйчел Вуд. Каждый день я становилась намного сильнее. Когда пришло время покидать больницу, мне даже стало немного не по себе. Конечно, хочется уехать оттуда. Но это первое место, где я почувствовала себя в безопасности», - признается она.

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