Звезда сериала «Мир Дикого запада» рассказала о попытке суицида после изнасилования



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Эван Рэйчел Вуд

Актриса призналась, что звонок матери ипомог ей почувствовать себя свободной

31-летняя Эван Рэйчел Вуд уже говорила о том, что пыталась покончить с собой, после того как была изнасилована много лет назад. Но на днях она написала статью для издания Nylon, в которой в подробностях рассказала о непростом периоде в своей жизни.

«Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это худшее, что когда-либо со мной случалось»,— пишет она.

Эван призналась, что изнасилования, которым она подвергалась, и жестокое обращение подтолкнули ее обратиться за помощью к специалистам и лечь в психиатрическую клинику. Тогда актрисе было 22 года.

«Я чувствовала себя так, как будто меня сбил грузовик. Затем, недолго думая, я подняла трубку: «Мам, я пыталась покончить с собой», - вспоминает Вуд.

Она призналась, что звонок матери и осознание того, что скоро она получит необходимую помощь, помогли ей почувствовать себя свободной.

Когда мать стала спрашивать звезду, почему она пыталась свести счеты с жизнью, Вуд ответила, что «просто хотела немного пространства».

В итоге, прежде чем лечь в больницу, звезде даже пришлось изменить свое имя.

«Я почувствовала некоторое облегчение. Я не могла вспомнить, каково это - не быть Эван Рэйчел Вуд. Каждый день я становилась намного сильнее. Когда пришло время покидать больницу, мне даже стало немного не по себе. Конечно, хочется уехать оттуда. Но это первое место, где я почувствовала себя в безопасности», - признается она.