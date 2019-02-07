Звезде «Черной пантеры» понадобилась психологическая помощь после съемок



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Майкл Б. Джордан

Фильм получил семь номинаций на «Оскар»

Майкл Б. Джордан, сыгравший главного антагониста «Черной пантеры» Эрика Киллмонгера, был вынужден обратиться к психотерапевту после съемок. Об этом актер рассказал в беседе с Опрой Уинфри. Чтобы показать все грани личности злодея и полностью погрузиться в роль, Джордан выбрал самый сложный, но действенный путь – в стиле его кумира Хита Леджера во время подготовки к воплощению образа Джокера. Майкл проводил почти все время в одиночестве и не выходил на связь с близкими: «Я думаю, Эрик был одиноким ребенком. Ему не с кем было обсудить Ваканду – никто бы не поверил в вымышленную страну». Свою игру актер строил на «боли и ярости», которые Киллмонгер испытал, будучи чернокожим парнем в Америке.

После такого опыта 31-летнему Джордану пришлось искать помощи у специалиста. «Я застрял в том состоянии. Не мог снова впустить людей в свою жизнь, принять их любовь и заботу. Мне не нужна была их любовь. Я хотел быть один как можно дольше», – объяснил актер. К счастью, работа с психотерапевтом быстро дала плоды: «Наш разум силен. Мне надо было выговориться, и это помогло. Мужчин часто высмеивают за такую слабость, но я не согласен: разговор по душам еще никому не помешал». К тому же, результат стараний Майкла явно должен его успокоить – «Черная пантера» получила семь номинаций на «Оскар» и рискует стать лучшим фильмом года.