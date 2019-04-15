Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках



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Мэйси Уильямс

В 15 лет тело актрисы начало меняться - скрывать очевидное становилось сложно

Одна из самых ярких актрис cериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс, играющая Арью Старк, рассказала о некоторых пикантных деталях съемок саги, а также о том, как сериал повлиял на ее жизнь.

Мэйси начала сниматься в «Игре престолов» совсем юной - в 13 лет. Сейчас ей 22 года. По сюжету девушке нужно было играть мальчика, однако время шло, девочка превращалась в девушку, и уже в 15-летнем возрасте на съемочной площадке возникли проблемы.

Специально для Мэйси костюмеры создали протез, который повторял «мальчиковое» туловище. С ним ей пришлось проходить целый сезон. Затем, когда вторичные половые признаки актрисы сформировались окончательно, ей пришлось маскировать грудь.

«На последних сериях они сказали: «А теперь мы добавим живот, чтобы не было видно, что у тебя есть грудь». И вот тебе 15 лет, ты стоишь на площадке, мечтаешь о бойфренде, а тебя превращают в какое-то чудовище. Просто ужасно!», - приводит слова Уильямс журнал Hello.

Актриса призналась, что сериал полностью перевернул ее жизнь не только в творческом плане. Так, девушка выросла в небогатой семьей и в начале съемок «Игры престолов» она мечтала только о компьютере.