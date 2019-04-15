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    Шоу-биз

    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках

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    Мэйси Уильямс - Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Мэйси Уильямс

    В 15 лет тело актрисы начало меняться - скрывать очевидное становилось сложно

    Одна из самых ярких актрис cериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс, играющая Арью Старк, рассказала о некоторых пикантных деталях съемок саги, а также о том, как сериал повлиял на ее жизнь.

    Мэйси начала сниматься в «Игре престолов» совсем юной - в 13 лет. Сейчас ей 22 года. По сюжету девушке нужно было играть мальчика, однако время шло, девочка превращалась в девушку, и уже в 15-летнем возрасте на съемочной площадке возникли проблемы.

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    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках
    Звезде «Игры престолов» пришлось маскировать растущую грудь на съемках

    Специально для Мэйси костюмеры создали протез, который повторял «мальчиковое» туловище. С ним ей пришлось проходить целый сезон. Затем, когда вторичные половые признаки актрисы сформировались окончательно, ей пришлось маскировать грудь.

     «На последних сериях они сказали: «А теперь мы добавим живот, чтобы не было видно, что у тебя есть грудь». И вот тебе 15 лет, ты стоишь на площадке, мечтаешь о бойфренде, а тебя превращают в какое-то чудовище. Просто ужасно!», - приводит слова Уильямс журнал Hello.

    Актриса призналась, что сериал полностью перевернул ее жизнь не только в творческом плане. Так, девушка выросла в небогатой семьей и в начале съемок «Игры престолов» она мечтала только о компьютере.

    знаменитости Игра престолов актриса
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