Звезду сериала «Империя», избитого за цвет кожи и гомосексуализм, обвиняют в сговоре с нападавшими ради пиара



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Джусси Смоллетт

В cети начинают сомневаться в показаниях актера

В конце января актер сериала «Империя» Джусси Смоллетт был госпитализирован после жестокого нападения: по его словам, двое белых мужчин избили его на улице из-за цвета кожи и ориентации, душили и облили отбеливателем, выкрикивая лозунги Трампа. Драка не попала на запись ни одной из камер наблюдения, но полиция нашла видео с двумя подозреваемыми, в которых Смоллетт узнал нападавших.

По данным TMZ, полиции удалось установить их личности: оказалось, что оба мужчины родом из Нигерии и были членами массовки на съемках «Империи». В ходе вчерашнего обыска в их доме среди прочих вещей найдено пять бутылок отбеливателя. Полиция не уточняет цвет кожи подозреваемых нигерийцев, но в cети начинают сомневаться в показаниях Смоллетта. Недоверие появилось после того, как сразу несколько изданий сообщили, что актера снова допрашивают и подозревают в предоставлении ложных показаний. Теперь, когда цвет кожи преступников расходится с историей пострадавшего, многие уверены: вся эта ситуация – пиар-ход.

Комментаторы выдвигают две основные версии: либо Смоллетт изначально был в сговоре с нападавшими и не ожидал, что их действительно смогут найти, либо решил приукрасить историю уже после реального нападения, чтобы привлечь к ней больше внимания. Его главным мотивом считают хайп и возможность дискредитировать Трампа и преувеличить масштаб расизма и гомофобии в стране.

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Джерело: Super