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    Матч «Карпати» - «Олімпік» призупинений через снігопад

    Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі
    Поєдинок 18-го туру УПЛ між «Карпатами» і «Олімпіком» призупинено через погодні умови.Команди пішли на перерву за рахунку 1:1, проте гра не була відновлена. Причиною цього є погодні умови у Львові. Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі. В даний момент бригада
    • Сьогодні, 15:29
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    Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі

    Поєдинок 18-го туру УПЛ між «Карпатами» і «Олімпіком» призупинено через погодні умови.
    Команди пішли на перерву за рахунку 1:1, проте гра не була відновлена.

    Причиною цього є погодні умови у Львові. Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі.

    В даний момент бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль проводять нараду в підтрибунному приміщенні щодо можливості початку другого тайму.

    Примітно, що ще в першому таймі гра призупиняв через проблеми з погодою. Працівники стадіону під час паузи очищали розмітку від снігу.

    Джерело: sportarena.com

    Прем'єр Ліга ФК Олімпік
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