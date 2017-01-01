Матч «Карпати» - «Олімпік» призупинений через снігопад

Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі

Поєдинок 18-го туру УПЛ між «Карпатами» і «Олімпіком» призупинено через погодні умови.Команди пішли на перерву за рахунку 1:1, проте гра не була відновлена. Причиною цього є погодні умови у Львові. Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі. В даний момент бригада



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Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі

Поєдинок 18-го туру УПЛ між «Карпатами» і «Олімпіком» призупинено через погодні умови.

Команди пішли на перерву за рахунку 1:1, проте гра не була відновлена.

Причиною цього є погодні умови у Львові. Поле стадіону Україна вкрите снігом, через що існує проблема з подальшим продовженням зустрічі.

В даний момент бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль проводять нараду в підтрибунному приміщенні щодо можливості початку другого тайму.

Примітно, що ще в першому таймі гра призупиняв через проблеми з погодою. Працівники стадіону під час паузи очищали розмітку від снігу.

Джерело: sportarena.com