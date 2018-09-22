«Шальке» без Коноплянки програє втетверте поспіль



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Фото взяте з ресурсу bavarianfootballworks.com

На цей раз кривдником команди українця стала мюнхенська «Баварія»

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«Баварії

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Просто жахливий старт сезону видався для команди Євгена Коноплянки. У матчі четвертого туру чемпіонату Німеччини йогоШалькепрограло на виїзді мюнхенській. Рахунок гри 2-0.

Гості повели у рахунку зусиллями Гамеса Родрігеса на восьмій хвилині поєдинку. Колумбієць ударом головою замкнув подачу Йозуа Кімміха з кутового.

У другому таймі мюнхенці подвоїли перевагу. На 64-й хвилині Роберт Левандовскі сильним ударом низом пробив Ральфа Ферманна з пенальті, яке арбітр зустрічі призначив за фол Алесандро Шепфа на Гамесі.

Євген Коноплянка весь матч просидів на лаві для запасних.

Додамо, що ця поразка стала для «Шальке» четвертою на старті Бундесліги. Підопічні Доменіко Тедеско займають останню сходинку в турнірній таблиці. «Баварія» ж впевнено лідирує в чемпіонаті, команда ще не втрачала очок у цьому сезоні.