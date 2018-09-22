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    Син легендарного Шумахера може розпочати виступи у «Формулі-1»

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    Фото взяте з ресурсу motorsport.com - Син легендарного Шумахера може розпочати виступи у «Формулі-1»
    Фото взяте з ресурсу motorsport.com

    Вже наступного сезону Мік Шумахер може перейти у «Формулу-1»

    Син семиразового чемпіона «Формули-1» Міхаеля Шумахера Мік здобув четверту поспіль перемогу у чемпіонаті «Формули-3».

    Завдяки цьому тріумфу 19-річний гонщик, який виступає за команду Prema, зумів очолити особистий залік серії.

    Його перевага над найближчим переслідувачем становить 18 очок.

    Вже з наступного сезону Шумахер-молодший може почати свої виступи у «Формулі-1».

    За інформацією видання «Кінкеро», голова австрійської команди Крістіан Хорнер, а також радник «стайні» Хельмут Марко розглядають можливість запрошення 19-річного гонщика на місце одного з пілотів фарм-команди Red Bull Toro Rosso.

    Джерело: Xsport.ua

    Формула-1
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