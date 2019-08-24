Усик розповів, чому ніколи не битиметься з російськими боксерами



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Олександр Усик не хоче бруду Фото з соцмереж

Вразлива натура кримця не витримає неспортивного ажіотажу

Український боксер, екс-абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що за жодних умов не проводитиме поєдинків з боксерами з Росії.

«Ходили чутки, що я проведу бій з Андрєєм Федосовим. До цього повідомлялося про поєдинок з Повєткіним. Ні. Я не хочу боксувати з російськими боксерами, тому що, це обов'язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно. I природно, що я відмовився і від того, і від того поєдинку. Чому? Я не хочу цього бруду. Я нормально ставлюся до цих хлопців, до їхніх сімей. Я не хочу цього гімна, яке буде литися з обох сторін», - заявив Олександр у себе в прямому ефірі в Instagram.

Нагадаємо, що восени Усик має дебютувати в суперважкому дивізіоні в бою проти камерунця Карлоса Такама.