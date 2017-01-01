Агафонов допоміг своїй команді перемогти у чемпіонаті Румунії. Інші результати українців

Команди Лукашова та Зайцева зазнали поразок

Розігруючий збірної України Денис Лукашов не врятував «Вітаутас» від поразки у матчі регулярного чемпіонату Литви проти «Нептунаса». Команда українця на виїзді поступилась з рахунком 83:104, а захисник за 25 хвилин відзначився двома очками, двома підбираннями, двома передачами та трьома перехопленнями, інформує офіційний



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Ігор Зайцев

Команди Лукашова та Зайцева зазнали поразок

Розігруючий збірної України Денис Лукашов не врятував «Вітаутас» від поразки у матчі регулярного чемпіонату Литви проти «Нептунаса».

Команда українця на виїзді поступилась з рахунком 83:104, а захисник за 25 хвилин відзначився двома очками, двома підбираннями, двома передачами та трьома перехопленнями, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Ще один представник України у Литві центровий «Невежиса» Владислав Коренюк також поступився – його команда вдома програла «Шауляю» з рахунком 72:79. Бігмен відіграв 24 хвилини, за які набрав 10 очок і зробив три підбирання.

Гравець збірної України Ігор Зайцев не врятував «Росу Радом» від виїзної поразки у матчі чемпіонату Польщі проти «Любліна». Команда українця поступилась з рахунком 97:101, а бігмен отримав 19 хвилин ігрового часу, за які набрав 13 очок, зробив три підбирання, дві передачі й один блок-шот.

Бігмен румунського «Пітешті» Андрій Агафонов допоміг своїй команді виграти виїзний матч національної першості проти клубу «Тімба Тімішоара» - 82:77. Українець відіграв 31 хвилину, набрав 18 очок, зробив чотири підбирання, віддав одну передачу.

Ще один українець Андрій Кальніченко допоміг лідеру та чинному чемпіону «Клужу» виграти виїзний поєдинок проти другої команди сезону «Тімішоари» - 81:70. Форвард провів на паркеті 17 хвилин, набрав п’ять очок, зробив підбирання та віддав одну передачу.