Агафонов і Кальніченко провели вдалі ігри у Румунії. Результати інших українських баскетболістів

Олександр Липовий набрав 11 очок у матчі чемпіонату Греції

«Монако» українського захисника Сергія Гладиря виграв важкий домашній матч регулярного чемпіонату Франції, перемігши на домашньому майданчику «Парі-Левалуа» (78:77). Вийшовши з лави, лідер збірної України отримав 14 хвилин ігрового часу, набрав три очки, зробив два підбирання й одну передачу, інформує офіційний сайт



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Андрій Агафонов в атаці

Олександр Липовий набрав 11 очок у матчі чемпіонату Греції

«Монако» українського захисника Сергія Гладиря виграв важкий домашній матч регулярного чемпіонату Франції, перемігши на домашньому майданчику «Парі-Левалуа» (78:77).

Вийшовши з лави, лідер збірної України отримав 14 хвилин ігрового часу, набрав три очки, зробив два підбирання й одну передачу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Центровий збірної України В’ячеслав Кравцов не врятував «Ешкішехір» від поразки у чемпіонаті Туреччини. Команда бігмена на виїзді поступилась «Істанбулу» (71:85), а Кравцов за 10 хвилин за лави очок не набрав, але зробив три підбирання.

Грецький «Промітеас» захисника збірної України Олександра Липового у домашньому матчі національної першості переміг ПАОК (81:66). Українець вийшов у старті, відіграв 33 хвилини, набрав 11 очок, зібрав 8 підбирань, зробив три передачі та два перехоплення.

Литовський «Вітаутас» розігруючого збірної України Дениса Лукашова вдома поступився «Ювентусу» форварда Максима Корнієнка, який участі у виїзному матчі не брав. Лукашов вийшов у старті, відіграв лише шість хвилин, за які встиг зробити одну передачу.

Український бігмен румунського «Пітешті» Андрій Агафонов не врятував свою команду від виїзної поразки у матчі проти «Сібіу» (71:79). Наш легіонер вийшов у старті, відіграв 30 хвилин і набрав 14 очок, набрав 7 підбирань, зробив одну передачу й один блок-шот.

Ще один українець у Румунії – Андрій Кальніченко – провів вдалий виїзний матч проти «Муреша», який його команда виграла з рахунком 101:62. Кальніченко, вийшовши з лави, отримав 18 хвилин ігрового часу та набрав 13 очок, зібрав чотири підбирання та віддав шість передач.