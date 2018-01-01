Агафонов і Зайцев допомогли своїм командам виграти. Результати українських баскетболістів у Європі

Минулого вікенду українські баскетболісти відзначилися у кількох європейських першостях

Український захисник «Монако» Сергій Гладир допоміг своїй команді оформити 12-ту перемогу у чемпіонаті Франції. Команда українського снайпера вдома здолала «Лімож» з рахунком 105:90, а українець за 17 хвилин відзначився 15 очками, зробив підбирання та дві передачі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.



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Андрій Агафонов

Минулого вікенду українські баскетболісти відзначилися у кількох європейських першостях

Український захисник «Монако» Сергій Гладир допоміг своїй команді оформити 12-ту перемогу у чемпіонаті Франції.

Команда українського снайпера вдома здолала «Лімож» з рахунком 105:90, а українець за 17 хвилин відзначився 15 очками, зробив підбирання та дві передачі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Український центровий іспанського «Обрадойро2 Артем Пустовий отримав 34 хвилини ігрового часу у домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти «Лагун Аро». Команда бігмена української збірної зазнала поразки (69:72), а Пустовий набрав 17 очок, зробив чотири підбирання, передачу та блок-шот.

Італійський «Авелліно» українського центрового Кирила Фесенка закріпився на першому місці Серії А, оформивши виїзну перемогу у матчі проти Тренто (93:84). Бігмен, вийшовши у старті, відіграв 17 хвилин, набрав одне очко, зібрав два підбирання та зробив три передачі й один блок-шот.

Турецький «Ешкішехір» В’ячеслава Кравцова зазнав виїзної поразки у матчі проти «Сакарьї» (89:100). Центровий збірної України, вийшовши з лави, за 9 хвилин набрав чотири очки та зробив підбирання.

«Промітеус» українського захисника Олександра Липового зазнав поразки у виїзному матчі проти «Лавріо» (87:101). Наш баскетболіст, вийшов у старті, відіграв 32 хвилини, набрав 14 очок, зробив п’ять підбирань та одну передачу.

Литовський «Вітаутас» розігруючого збірної України Дениса Лукашова програв виїзний матч національної першості «Лієткабелісу» (86:95). Захисник, вийшовши у старті, отримав 11 хвилин ігрового часу, набрав два очки, зробив підбирання, передачу та два перехоплення.

«П’єно Жвайгждес» форварда В’ячеслава Боброва програв домашній матч литовської першості «Лєтувос Рітас» (65:93), а український форвард за 21 хвилини відзначився шістьма очками, чотирма підбираннями, трьома передачами та блок-шотом.

Ще один форвард української збірної Максим Корнієнко не врятував свій «Ювентус» від домашньої поразки у матчі проти «Жальгіріса» (79:81). Вийшовши у старті, українець відіграв 13 хвилин, набрав чотири очки та зробив передачу.

«Роса Радом» бігмена збірної України Ігоря Зайцева виграв домашній матч чемпіонату Польщі у «Сталі» (80:74). Українця було визнано найкращим гравцем поєдинку, у якому він, вийшовши у старті, за 29 хвилин відзначився 19 очками, вісьмома підбираннями, двома передачами та рекордними сімома блок-шотами.

Черговий вдалий матч у Румунії провів бігмен «Пітешті» Андрій Агафонов, який допоміг своїй команді перемогти «Фенікс» (103:73). Українець, вийшовши у старті, відіграв 24 хвилини, набрав 17 очок, зробив шість передач, п’ять підбирань і три блок-шоти.