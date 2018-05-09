Агент: Фонсека не контактував з «Наполі»

Паулу Фонсека зараз веде переговори з «Шахтарем» за новим контрактом

Агент головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки Марко Абреу запевнив, що фахівець не думає про інші клуби. Італійські ЗМІ вже кілька разів писали про інтерес «Наполі» до Фонсеки, але Абреу називає це звичайними спекуляціями. «Якщо про тренера ходить стільки чуток, то це хороший тренер. Контактів з



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Паулу Фонсека зараз веде переговори з «Шахтарем» за новим контрактом

Агент головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки Марко Абреу запевнив, що фахівець не думає про інші клуби.

Італійські ЗМІ вже кілька разів писали про інтерес «Наполі» до Фонсеки, але Абреу називає це звичайними спекуляціями.

«Якщо про тренера ходить стільки чуток, то це хороший тренер. Контактів з «Наполі» у нас не було, Фонсека радий працювати в «Шахтарі». Він тренер «Шахтаря» і думає тільки про нього», - цитує агента Calcionapoli24.it.

«Наполі» зараз тренує Мауріціо Саррі, але у нього зіпсувалися стосунки з босами клубу і в останні тижні його все частіше пов'язують з «Челсі».

Паулу Фонсека зараз веде переговори з «Шахтарем» за новим контрактом. Його діюча угода закінчується в кінці цього сезону.

Раніше ЗМІ також писали про інтерес до португальського тренера з боку «Евертона», «Бенфіки» і «Монако».

Джерело: sportarena.com