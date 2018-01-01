Агенти бразильського легіонера «Шахтаря» підшуковують йому новий клуб

Бернард, швидше за все, у донецькому клубі не залишиться

Агенти вінгера «Шахтаря» Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками». Про це повідомляє UOL Esporte. Найкращим варіантом для гравця є перехід в один з клубів-середняків англійської Прем'єр-ліги, через що агент Бернарда Адріано Спадото знаходиться у Лондоні. Відомо, що



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Бернард (по центру). Фото ФК «Шахтар»

Бернард, швидше за все, у донецькому клубі не залишиться

Агенти вінгера «Шахтаря» Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками».

Про це повідомляє UOL Esporte.

Найкращим варіантом для гравця є перехід в один з клубів-середняків англійської Прем'єр-ліги, через що агент Бернарда Адріано Спадото знаходиться у Лондоні.

Відомо, що цієї зими вінгер відмовився від трансферу у китайський «Хебей Чайна Форчун». У китайців ще є час для трансферів, однак такий варіант виключений.

Залишається можливість переходу у «Наполі» влітку. Взимку вже повідомлялося, що неаполітанці зв'язувалися з футболістом, але тоді вони не були готові виконати фінансові вимоги футболіста із зарплати, оскільки він не розглядає підписання контракту з меншим або таким же окладом, який він отримує у «Шахтарі».

Взимку повідомлялося також про інтерес з боку «Інтера» та «Галатасарая», але там до конкретики справа не дійшла.

Угода Бернарда із «Шахтарем» закінчується цього літа, що дає йому право вже підписувати попередні угоди з іншими клубами.

У донецький клуб вінгер перейшов влітку 2013 року з «Атлетико Мінейро» за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця дев’ять голів і три передачі у 26-ти матчах у всіх турнірах.

Джерело: sportarena.com