  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Агенти бразильського легіонера «Шахтаря» підшуковують йому новий клуб

    Бернард, швидше за все, у донецькому клубі не залишиться
    Агенти вінгера «Шахтаря» Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками». Про це повідомляє UOL Esporte. Найкращим варіантом для гравця є перехід в один з клубів-середняків англійської Прем'єр-ліги, через що агент Бернарда Адріано Спадото знаходиться у Лондоні. Відомо, що
    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка
    Бернард (по центру). Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Бернард (по центру). Фото ФК «Шахтар»

    Бернард, швидше за все, у донецькому клубі не залишиться

    Агенти вінгера «Шахтаря» Бернарда займаються пошуками нового клубу для клієнта напередодні закінчення угоди з «гірниками».

    Про це повідомляє UOL Esporte.

    Найкращим варіантом для гравця є перехід в один з клубів-середняків англійської Прем'єр-ліги, через що агент Бернарда Адріано Спадото знаходиться у Лондоні.

    Відомо, що цієї зими вінгер відмовився від трансферу у китайський «Хебей Чайна Форчун». У китайців ще є час для трансферів, однак такий варіант виключений.

    Залишається можливість переходу у «Наполі» влітку. Взимку вже повідомлялося, що неаполітанці зв'язувалися з футболістом, але тоді вони не були готові виконати фінансові вимоги футболіста із зарплати, оскільки він не розглядає підписання контракту з меншим або таким же окладом, який він отримує у «Шахтарі».

    Взимку повідомлялося також про інтерес з боку «Інтера» та «Галатасарая», але там до конкретики справа не дійшла.

    Угода Бернарда із «Шахтарем» закінчується цього літа, що дає йому право вже підписувати попередні угоди з іншими клубами.

    У донецький клуб вінгер перейшов влітку 2013 року з «Атлетико Мінейро» за 25 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця дев’ять голів і три передачі у 26-ти матчах у всіх турнірах.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ