Ахметов може придбати македонський клуб «Вардар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Приватний літак з представниками президента «Шахтаря» вже прилетів в Скоп'є

Власник донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов може найближчим часом придбати футбольний і гандбольний клуб з Македонії «Вардар».

Про це повідомляє Sport 1.

За інформацією джерела, Ахметов веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненком.

Приватний літак з представниками президента «Шахтаря» вже прилетів в Скоп'є.

Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться «Вардар».

Раніше, вже екс-капітан донецького «Шахтаря» Дарійо Срна зворушливо попрощався з уболівальниками.

Наставник же «гірників» Паулу Фонсека підтримав скасування правила виїзного гола.

Джерело: Xsport.ua