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    Новини

    Ахметов може придбати македонський клуб «Вардар»

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    Рінат Ахметов - Ахметов може придбати македонський клуб «Вардар»
    Рінат Ахметов

    Приватний літак з представниками президента «Шахтаря» вже прилетів в Скоп'є

    Власник донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов може найближчим часом придбати футбольний і гандбольний клуб з Македонії «Вардар».

    Про це повідомляє Sport 1.

    За інформацією джерела, Ахметов веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненком.

    Приватний літак з представниками президента «Шахтаря» вже прилетів в Скоп'є.

    Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться «Вардар».

    Раніше, вже екс-капітан донецького «Шахтаря» Дарійо Срна зворушливо попрощався з уболівальниками.

    Наставник же «гірників» Паулу Фонсека підтримав скасування правила виїзного гола.

    Джерело: Xsport.ua

    Рінат Ахметов літак Паулу Фонсека
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