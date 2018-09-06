Ахметов може придбати македонський клуб «Вардар»
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Рінат Ахметов
Приватний літак з представниками президента «Шахтаря» вже прилетів в Скоп'є
Власник донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов може найближчим часом придбати футбольний і гандбольний клуб з Македонії «Вардар».
Про це повідомляє Sport 1.
За інформацією джерела, Ахметов веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненком.
Приватний літак з представниками президента «Шахтаря» вже прилетів в Скоп'є.
Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться «Вардар».
Раніше, вже екс-капітан донецького «Шахтаря» Дарійо Срна зворушливо попрощався з уболівальниками.
Наставник же «гірників» Паулу Фонсека підтримав скасування правила виїзного гола.
Джерело: Xsport.ua