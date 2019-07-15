Алжирські фанати після виходу команди до фіналу Кубка Африки влаштували безлади в Марселі



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У фіналі турніру команда Алжиру зіграє з Сенегалом, який раніше в своєму півфіналі обіграв Туніс

Вболівальники збірної Алжиру влаштували безлади в Марселі після того, як їх національна команда обіграла збірну Нігерії (2:1) і вийшла у фінал Кубка Африки. Як повідомляє AFP, в результаті сутичок з поліцією були затримані 282 фаната.

Рахунок в зустрічі був відкритий на 40-й хвилині. М'яч у ворота своєї команди відправив захисник нігерійців Вілліам Трост-Еконг. На 72-й хвилині рівновагу відновив Одіон Ігало, який реалізував пенальті. Однак на 90+5-й хвилині перемогу і вихід у фінал турніру своїй команді приніс Ріяд Марез, який майстерно виконав штрафний удар.

У фіналі турніру команда Алжиру зіграє з Сенегалом, який раніше в своєму півфіналі обіграв Туніс (1:0).

Джерело: Чемпионат.com