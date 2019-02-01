Американська українка з французькою командою вийшла в 1/4-ту баскетбольного Єврокубку



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Д’Андра Мосс вибила з турніру Ольгу Яцковець.

У жіночому Єврокубку FIBA відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу між французьким «Тарбом» натуралізованої українки Д’Андри Мосс і словацьким «Ружомбероком» форварда збірної України Ольги Яцковець.

До чвертьфіналу турніру пробився «Тарб», який виграв з рахунком 62:48. Французька команда активно розпочала зустріч, завершивши першу половину гри з суттєвою перевагою в 17 очок (38:21). «Ружомберок» скоротив відставання в останніх двох чвертях (16:15 і 11:9), але цього виявилося замало.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою «Ружомберока» з рахунком 68:65, але за сумою двох матчів (127:116) «Тарб» продовжує шлях у жіночому Єврокубку FIBA.

Ольга Яцковець провела на паркеті 36 хвилин, набрала 8 очок і зробила 1 передачу та 3 підбирання. У свою чергу, Д’Андра Мосс за 19 хвилин набрала 2 очки та виконала 4 підбирання.

У чвертьфіналі «Тарб» зустрінеться з французьким «Ліоном».