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    Australian Open. Долгополов вибув у третьому колі

    Український тенісист поступився представнику Аргентини
    Олександр Долгополов не зміг пробитися в четверте коло Відкритого чемпіонату Австралії. Український тенісист у третьому колі поступився представнику Аргентини Дієго Шварцману. Australian Open – 2018 року з тенісу Grand Slam Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія Призовий фонд – $22,624,000 Третє коло Дієго Шварцман
    • Сьогодні, 10:03
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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Український тенісист поступився представнику Аргентини

    Олександр Долгополов не зміг пробитися в четверте коло Відкритого чемпіонату Австралії.

    Український тенісист у третьому колі поступився представнику Аргентини Дієго Шварцману.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Третє коло

    Дієго Шварцман (Аргентина) - Олександр Долгополов (Україна)  - 6:7, 6:2, 6:3, 6:3

    теніс Олександр Долгополов
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