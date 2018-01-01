Australian Open. Долгополов вибув у третьому колі
- Сьогодні, 10:03
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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
Український тенісист поступився представнику Аргентини
Олександр Долгополов не зміг пробитися в четверте коло Відкритого чемпіонату Австралії.
Український тенісист у третьому колі поступився представнику Аргентини Дієго Шварцману.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Третє коло
Дієго Шварцман (Аргентина) - Олександр Долгополов (Україна) - 6:7, 6:2, 6:3, 6:3