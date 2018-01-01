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    Australian Open. Костюк і Дема зіграють в парному розряді юніорського турніру

    Українська пара є чемпіонками Європи серед гравців до 18 років в парному розряді
    Вікторія Дема і Марта Костюк отримали в парному турнірі четвертий номер посіву і в першому колі зустрінуться з французько-японським дуетом Людмила Беншейх / Мана Кавамура. Зазначимо, що українки є переможницями чемпіонату Європи серед гравців до 18 років в парному розряді, який вони виграли в серпні минулого року. Також нагадаємо, Дема виступить
    • Сьогодні, 13:17
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    Марта Костюк і Вікторія Дема. Фото: btu.org.ua
    Марта Костюк і Вікторія Дема. Фото: btu.org.ua

    Українська пара є чемпіонками Європи серед гравців до 18 років в парному розряді

    Вікторія Дема і Марта Костюк отримали в парному турнірі четвертий номер посіву і в першому колі зустрінуться з французько-японським дуетом Людмила Беншейх / Мана Кавамура.

    Зазначимо, що українки є переможницями чемпіонату Європи серед гравців до 18 років в парному розряді, який вони виграли в серпні минулого року.

    Також нагадаємо, Дема виступить і в одиночному турнірі юніорського Australian Open. Матч проти кореянки Пак З Хен пройде у неділю, 21 січня.

    Джерело: btu.org.ua

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