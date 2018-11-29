Багатоборку Аліну Фьодорову, яка виступала у Ріо-2016, дискваліфікували на 3,5 роки



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Українка тепер не зможе виступати до літа 2020 року

17 листопада 2018 року на засіданні Виконавчого комітету ФЛАУ було розглянуто справу багатоборки Аліни Фьодорової.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Було ухвалено такі рішення:

- дискваліфікувати Аліну Фьодорову на три роки та сім місяців, відповідно до пп. 32.2 (а), 32.2 (b) і 38.4 Правил ІААФ та відсторонити від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 16.11.2016 року по 15.06.2020 року;

- анулювати всі результати змагань, встановлені у період з 27.07.2016 року, включаючи конфіскацію будь-якого титулу, нагороди, медалей, балів та призових і грошових винагород;

- Аліні Фьодоровій заборонено брати будь-яку участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації;

- повернення Аліни Фьодорової до змагальної діяльності можливе лише за умови виконання Правила ІААФ 40.14.

Зауважимо, що Фьодорова двічі ставала бронзовою призеркою чемпіонатів світу (у 2014 та 2016 роках).