«Барселона» оформила чемпіонство, відправивши «Депортиво» Коваля у Сегунду

Перед грою з «Депортиво» команда господарів влаштувала зірковим гостям «почесний коридор» як володарям кубка Іспанії

Незабаром такий же коридор чекає каталонців і в «Ель Класіко» - тепер уже як чемпіонів Ла ліги. У матчі з «Депортиво» гості забили швидкий гол – Коутіньйо в дотик пробив після пасу Дембеле. Незабаром Лео Мессі скористався подачею Суареса і в дотик забив свій 30-й гол у нинішньому чемпіонаті. Однак буквально в



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Фото twitter.com/fcbarcelona

Перед грою з «Депортиво» команда господарів влаштувала зірковим гостям «почесний коридор» як володарям кубка Іспанії

Незабаром такий же коридор чекає каталонців і в «Ель Класіко» - тепер уже як чемпіонів Ла ліги.

У матчі з «Депортиво» гості забили швидкий гол – Коутіньйо в дотик пробив після пасу Дембеле. Незабаром Лео Мессі скористався подачею Суареса і в дотик забив свій 30-й гол у нинішньому чемпіонаті.

Однак буквально в наступній атаці Лукас Перес відродив інтригу в матчі, пробивши в кут після пасу Борхи Валле.

Інтрига досягла максимуму, коли Емре Чолак зрівняв рахунок у другому таймі. Однак своє вагоме слово сказав Мессі, який наприкінці поєдинку оформив хет-трик.

Отже, «Барселона» в 25-й раз стала чемпіоном Іспанії, «Депортиво» позбувся всіх шансів на збереженні прописки в еліті.

Ліонель Мессі забив 32 голи і на даний момент йде першим в гонці претендентів на «Золоту бутсу» сезону-2017/18.

Український воротар господарів Максим Коваль матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матч 35-го туру

«Депортиво» – «Барселона» – 2:4 (1:2)

Голи: Перес, 40, Чолак, 64 – Коутіньйо, 7, Мессі, 38, 82, 85.

«Барселона»: тер Штеген, Піке, Семеду, Юмтіті, Хорді Альба, Ракитич (Іньєста, 87), Дембеле (Деніс Суарес, 68), Бускетс, Коутіньйо (Пауліньо, 74 ), Мессі, Луїс Суарес.

Джерело: sport.ua