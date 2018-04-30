«Барселона» оформила чемпіонство, відправивши «Депортиво» Коваля у Сегунду
- Сьогодні, 09:55
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Розсилка
Перед грою з «Депортиво» команда господарів влаштувала зірковим гостям «почесний коридор» як володарям кубка Іспанії
Незабаром такий же коридор чекає каталонців і в «Ель Класіко» - тепер уже як чемпіонів Ла ліги.
У матчі з «Депортиво» гості забили швидкий гол – Коутіньйо в дотик пробив після пасу Дембеле. Незабаром Лео Мессі скористався подачею Суареса і в дотик забив свій 30-й гол у нинішньому чемпіонаті.
Однак буквально в наступній атаці Лукас Перес відродив інтригу в матчі, пробивши в кут після пасу Борхи Валле.
Інтрига досягла максимуму, коли Емре Чолак зрівняв рахунок у другому таймі. Однак своє вагоме слово сказав Мессі, який наприкінці поєдинку оформив хет-трик.
Отже, «Барселона» в 25-й раз стала чемпіоном Іспанії, «Депортиво» позбувся всіх шансів на збереженні прописки в еліті.
Ліонель Мессі забив 32 голи і на даний момент йде першим в гонці претендентів на «Золоту бутсу» сезону-2017/18.
Український воротар господарів Максим Коваль матч провів на лаві запасних.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 35-го туру
«Депортиво» – «Барселона» – 2:4 (1:2)
Голи: Перес, 40, Чолак, 64 – Коутіньйо, 7, Мессі, 38, 82, 85.
«Барселона»: тер Штеген, Піке, Семеду, Юмтіті, Хорді Альба, Ракитич (Іньєста, 87), Дембеле (Деніс Суарес, 68), Бускетс, Коутіньйо (Пауліньо, 74 ), Мессі, Луїс Суарес.
Джерело: sport.ua