Беломоіна посіла друге місце на етапі Кубка світу з маунтенбайку в Альбштадті
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Яна Беломоіна
За виступ в Німеччині Беломоіна заробила 200 очок.
Переможниця минулорічного загального заліку Кубка світу з маунтенбайку українка Яна Беломоіна посіла друге місце на своєму першому етапі в поточному сезоні.
У Альбштадті 26-річна велосипедистка показала час 1:38:33 і поступилася своїй головній конкурентці по минулому сезону швейцарці Йоланді Нефф - 1:36:17.
Третє місце дісталося представниці Нідерландів Енн Таубер, яка була третьою і на першому етапі Кубка світу в ПАР.
Таким чином, за виступ в Німеччині Беломоіна заробила 200 очок.
Наступний етап Кубка світу відбудеться в Нове-Место, Чехія.
Гонка пройде 27 травня.
Джерело: xsport.ua