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    Беломоіна посіла друге місце на етапі Кубка світу з маунтенбайку в Альбштадті

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    Яна Беломоіна
    Яна Беломоіна

    За виступ в Німеччині Беломоіна заробила 200 очок.

    Переможниця минулорічного загального заліку Кубка світу з маунтенбайку українка Яна Беломоіна посіла друге місце на своєму першому етапі в поточному сезоні.

    У Альбштадті 26-річна велосипедистка показала час 1:38:33 і поступилася своїй головній конкурентці по минулому сезону швейцарці Йоланді Нефф - 1:36:17.

    Третє місце дісталося представниці Нідерландів Енн Таубер, яка була третьою і на першому етапі Кубка світу в ПАР.

    Таким чином, за виступ в Німеччині Беломоіна заробила 200 очок.

    Наступний етап Кубка світу відбудеться в Нове-Место, Чехія.

    Гонка пройде 27 травня.

    Джерело: xsport.ua

    Велоспорт
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