Беломоіна посіла друге місце на етапі Кубка світу з маунтенбайку в Альбштадті

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Яна Беломоіна

За виступ в Німеччині Беломоіна заробила 200 очок.

Переможниця минулорічного загального заліку Кубка світу з маунтенбайку українка Яна Беломоіна посіла друге місце на своєму першому етапі в поточному сезоні.

У Альбштадті 26-річна велосипедистка показала час 1:38:33 і поступилася своїй головній конкурентці по минулому сезону швейцарці Йоланді Нефф - 1:36:17.

Третє місце дісталося представниці Нідерландів Енн Таубер, яка була третьою і на першому етапі Кубка світу в ПАР.

Таким чином, за виступ в Німеччині Беломоіна заробила 200 очок.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в Нове-Место, Чехія.

Гонка пройде 27 травня.

Джерело: xsport.ua