«Бешикташ» запропонував контракт колишньому капітану «Шахтаря»
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Дарійо Срна
Срна може продовжити кар'єру в Туреччині
«Бешикташ» виступив з пропозицією захиснику «Шахтаря» Дарійо Срні про підписання контракту терміном на один рік.
Про це повідомляє Haber1903.
36-річний хорват зустрівся в Туреччині з захисником стамбульського клубу Домагоєм Відою і обговорив цей перехід.
«Бешикташ» також хоче підписати форварда «Ювентуса» Маріо Манджукича і сподівається, що Срна зможе переконати екс-партнера по збірній на цей трансфер.
Контракт Срни з «Шахтарем» закінчується цього літа.
Раніше повідомлялося, що донецький клуб не хоче продовжувати з ним контракт, а президент «гірників» Рінат Ахметов образився на футболіста через допінг-скандал.
Дискваліфікація хорвата закінчується 22 серпня.
Джерело: ua.tribuna.com