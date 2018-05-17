«Бешикташ» запропонував контракт колишньому капітану «Шахтаря»

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Дарійо Срна

Срна може продовжити кар'єру в Туреччині

«Бешикташ» виступив з пропозицією захиснику «Шахтаря» Дарійо Срні про підписання контракту терміном на один рік.

Про це повідомляє Haber1903.

36-річний хорват зустрівся в Туреччині з захисником стамбульського клубу Домагоєм Відою і обговорив цей перехід.

«Бешикташ» також хоче підписати форварда «Ювентуса» Маріо Манджукича і сподівається, що Срна зможе переконати екс-партнера по збірній на цей трансфер.

Контракт Срни з «Шахтарем» закінчується цього літа.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб не хоче продовжувати з ним контракт, а президент «гірників» Рінат Ахметов образився на футболіста через допінг-скандал.

Дискваліфікація хорвата закінчується 22 серпня.

Джерело: ua.tribuna.com