Збірна України з біатлону обійшли Росію на чемпіонаті світу в Чехії



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У Чехії проходить чемпіонат світу з біатлону. Фото 1news.com.ua

Українські юніори посіли четверте місце

У чеському місті Нове Место проходить літній чемпіонат світу-2018 з біатлону.

Українські тренери виставили на гонку амбітний склад: троє з чотирьох учасників міксту передсезонну підготовку проходили в складі національної збірної.

Однак перший етап суттєво ускладнив нашим юніорам завдання боротьби за нагороди. Валерія Дмитренко відносно успішно, без штрафних кіл.

Пройшовши вогневі рубежі, на трасі українка досить багато програвала, і до фінішу свого етапу прийшла п'ятою, майже в півтори хвилини від збірної господарів, що впевнено захопила лідерство.

Але відчутний вітер на стрільбищі припускав можливість калейдоскопічних перестановок, і вже на другому етапі гонка змінилася до невпізнання.

З усіх чотирьох команд, які передали естафету на першому етапі раніше за Україну, попереду залишилися тільки спортсмени з Чехії, та й вони втратили впевнене лідерство.

Головна зірка юніорської частини цього чемпіонату Каміла Жук з Польщі, увійшовши в гонку через 1:42 після лідера, до закінчення свого відрізка була лідером з півхвилинною перевагою!

Непогано на цьому відрізку проявила себе і Анна Кривонос. Наша спортсменка виявилася єдиною серед учасників міксту, хто обидва кордони пройшов без запасних патронів. Стовідсоткова точність Ані дозволила їй відіграти одну позицію і до екватора естафети привести команду на четверту сходинку.

На жаль, це четверте місце стало і підсумковим для збірної України.

Олександр Пономаренко, знайшовши застосування всім шести запасним патронам на двох вогневих рубежах, далеко відпустив юніорів з Чехії і Польщі, що боролися за золото. Спортсмен закінчив свій етап на півхвилинному віддаленні від третьої позиції.

Богдан Цимбал на заключному етапі зумів нав'язати боротьбу за бронзу суперникам із Словенії та Росії, але в стрільбі стоячи був менш точним, відпустивши обох опонентів на 20 секунд вперед.

Все, чого зміг досягти Богдан на дистанції останнього кола - обійти росіянина. А ось дотягнутися до бронзової медалі не вдалося - вона відправиться до Словенії.

Перше ж золото чемпіонату в свою скарбничку поклали юніори з Чехії, які повернули собі лідерство на третьому етапі і вже не дозволили суперникам з Польщі нав'язати гостру боротьбу за перемогу.

Змішана естафета. юніори

1. Чехія (1 + 15) 1: 25: 52,3

2. Польща (5 + 16) +28,5

3. Словенія (4 + 16) +56,5

4. Україна (0 + 16) +1: 28,4

5. Росія (2 + 13) 1: 40,2

6. Казахстан (4 + 16) 1: 59,8

Джерело: biathlon.com.ua