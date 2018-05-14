Bild: «Боруссія» Дортмунд хоче продати Ярмоленка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко

У списку гравців, яким збираються вказати на двері, опинився й колишній лідер «Динамо»

Вінгер дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко може покинути німецький клуб влітку.

1-го липня «Боруссію» повинен очолити швейцарський фахівець Люсьєн Фавр, який за підтримки керівництва клубу проведе в команді кадрову чистку, інформує Bild.

У списку гравців, яким збираються вказати на двері, опинився й Андрій Ярмоленко.

Українець провів у Дортмунді лише один сезон, пропустивши декілька місяців через травму, та начебто розчарував босів клубу своєю грою.

Екс-хавбек «Динамо» відіграв 26 матчів та забив шість голів.

Крім цього, «Боруссія» також хоче позбутись Джеремі Толяна, Марселя Шмельцера, Нурі Шахіна, Гонсало Кастро та Андре Шюррле.

Цікаво, що більшість фанів дортмундської команди в опитуванні видання Ruhr Nachrichten висловились за те, щоб «Боруссія» втримала українця.

Джерело: Футбол 24