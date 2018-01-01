Бірмінгем-2018: оголошені склади учасників змагань з багатоборства й естафетного бігу

Україна буде представлена у всіх чотирьох дисциплінах

ІААФ оголосила склади учасників чемпіонату світу-2018 у приміщенні у змаганнях з багатоборства й естафетного бігу серед жінок і чоловіків. Наша країна буде представлена у всіх чотирьох дисциплінах, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України. Серед суперників українців у чоловічій естафеті 4х400 метрів команди Бельгії, Чехії,



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Україна буде представлена у всіх чотирьох дисциплінах

ІААФ оголосила склади учасників чемпіонату світу-2018 у приміщенні у змаганнях з багатоборства й естафетного бігу серед жінок і чоловіків.

Наша країна буде представлена у всіх чотирьох дисциплінах, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Серед суперників українців у чоловічій естафеті 4х400 метрів команди Бельгії, Чехії, Домініканської Республіки, Великої Британії і Північної Ірландії, Ямайки, Польщі, Іспанії, Трінідаду і Тобаго та США.

У жіночій естафеті 4х400 метрів українки змагатимуться з командами Чехії, Великої Британії і Північної Ірландії, Італії, Ямайки, Казахстану, Нігерії, Польщі, Португалії та США.

У змаганнях семиборців і п’ятиборок візьмуть участь по 12 атлетів.

Серед суперників українця Олексія Касьянова чемпіон світу француз Кевін Майєр, а також австрієць Домінік Дістельбергер, чех Ян Долежал, ще один француз Рубен Гадо, німець Кай Казмірек, голландець Еелко Сінтніколаас, естонець Майкел Уібо, Ліндон Віктор з Гренади, канадієць Даміан Ворнер і американець Зак Зімек.

Аліна Шух змагатиметься зі швейцаркою Каролін Агну, американками Кенделл Вілльямс і Ерікою Бугар, чешками Катеріною Качовою й Елішкою Клучіновою, австрійкою Івоною Дадіч, француженкою Антуанетт Нанна Джиму, британкою Катаріною Джонсон-Томпсон, угоркою Ксенією Кріжан, португалкою Лекабелою Кваресма й кубинкою Йорхеліс Родрігес.