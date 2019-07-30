Бізнес по-українськи: «Карпати» в останню мить розірвали угоду з телеканалом «Футбол»



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ФК «Карпати» знехтували попередніми домовленостями ФК «Карпати»

Головне питання – навіщо в такому разі така організація, як Прем’єр-ліга

Новий поворот в історії з єдиним телевізійним пулом української футбольної Прем’єр-ліги. За день до старту в чемпіонаті-2019/2020 львівські «Карпати» вирішили вийти з договору і перейти на телеканал «2+2».

Дуже дивне рішення, зважаючи на те, що з цього сезону клуби не можуть продавати телеправа — вони тепер належать Українській Прем’єр-лізі.

Ще дивніше, що менше двох тижнів тому «Карпати» самі ж голосували за продаж телеправ каналам «Футбол».

Схоже, це політичне рішення. Бо теоретично «Карпати» можуть не лише вийшли з телепулу, а й відкликали свій голос за продаж телеправ каналам «Футбол». Тоді це голосування може стати нелегітимним — лише сім голосів при восьми необхідних (дві третини учасників УПЛ). Відповідно, єдиний пул і продаж телеправ каналам «Футбол» може бути знову зірвано.

З іншого боку, нічого дивного не відбувається. Ситуація розвивається так, як «Главком» передбачав у матеріалі «Коломойський-style: результат виборів ставить під загрозу існування Прем'єр-ліги».