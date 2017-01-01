Блохін може очолити одну з африканських збірних

Тренер також відмовив китайцям

Екс-наставник збірної України Олег Блохін готовий повернутись до роботи. За словами футбольного менеджера Івана Пироженка, легенда київського «Динамо» може очолити одну з африканських збірних. «Олег Володимирович хоче виклик. Він хоче працювати для завдання і перебуває в хорошій як психологічній, так і фізичній формі. Зараз



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Олег Блохін

Тренер також відмовив китайцям

Екс-наставник збірної України Олег Блохін готовий повернутись до роботи.

За словами футбольного менеджера Івана Пироженка, легенда київського «Динамо» може очолити одну з африканських збірних.

«Олег Володимирович хоче виклик. Він хоче працювати для завдання і перебуває в хорошій як психологічній, так і фізичній формі. Зараз деякі африканські збірні хочуть попрацювати з Блохіним. Є в ньому харизма і якийсь магнетизм. Не можу це передати словами, але хто його знає, розуміє про що я хочу сказати», - сказав він.

«Це історична особистість. Він може завести і привести команду до результату, на даний момент ми знаходимося в стадії переговорів», - додав агент тренера.

Раніше легендарному тренеру пропонували роботу в Китаї, проте Блохін відповів відмовою.

Джерело: Террикон