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    Блохін може очолити одну з африканських збірних

    Тренер також відмовив китайцям
    Екс-наставник збірної України Олег Блохін готовий повернутись до роботи. За словами футбольного менеджера Івана Пироженка, легенда київського «Динамо» може очолити одну з африканських збірних. «Олег Володимирович хоче виклик. Він хоче працювати для завдання і перебуває в хорошій як психологічній, так і фізичній формі. Зараз
    • Сьогодні, 11:45
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    Олег Блохін
    Олег Блохін

    Тренер також відмовив китайцям

    Екс-наставник збірної України Олег Блохін готовий повернутись до роботи.

    За словами футбольного менеджера Івана Пироженка, легенда київського «Динамо» може очолити одну з африканських збірних.

    «Олег Володимирович хоче виклик. Він хоче працювати для завдання і перебуває в хорошій як психологічній, так і фізичній формі. Зараз деякі африканські збірні хочуть попрацювати з Блохіним. Є в ньому харизма і якийсь магнетизм. Не можу це передати словами, але хто його знає, розуміє про що я хочу сказати», - сказав він.

    «Це історична особистість. Він може завести і привести команду до результату, на даний момент ми знаходимося в стадії переговорів», - додав агент тренера.

    Раніше легендарному тренеру пропонували роботу в Китаї, проте Блохін відповів відмовою.

    Джерело: Террикон

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