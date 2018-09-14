Боєць Микита Крилов зрадив Україну та подав документи на отримання російського паспорта



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Микита Крилов. Фото «Спорт-Экспресс»

За словами самого спортсмена, він радше б виходив на бої під прапором терористичної «ЛНР»

Відомий український боєць змішаних стилів Микита Крилов не проти виступати під прапором так званої ЛНР, а також найближчим часом отримає російський паспорт.

Про це заявив сам 26-річний спортсмен, уродженець Хрустального Луганської області, якого цитує «Спорт-Экспресс».

«Так, у мене український паспорт. Так що у протоколах я – український боєць. При цьому я наразі не можу виходити з українським прапором або з якимось іншим», - сказав він.

«Чи є бажання прийняти російське громадянство? Звичайно. Але з цим існують певні заморочки. Я документи подав, процес запущений. Чекаю результатів», - додав Крилов.

На запитання, чи не дозволяють йому в UFC виступити під прапором так званої «ЛНР», він коротко відповів: «Ні». Але додав, що хотів би вийти під цим невизнаним терористичним прапором більше, аніж під українським.

Також боєць заявив, що Київ – дуже гарне місто, якщо не вдаватися у те, що тут відбувається, і не спілкуватися з людьми.

«Негатив був, через те, що я не приховував свою позицію. Там були й інші донбаські хлопці, навіть з мого рідного міста, які свої інтереси не відстоювали, жили собі, я їх не засуджую. Але там були молоді хлопці, які абсолютно категорично налаштовані. Коли я там був, вони мовчали, але, коли поїхав з Києва, все це стало вилазити – про мене можна було писати все, що завгодно», - розповів Крилов.

Зазначимо, що наразі боєць перебуває у Росії, де готується до чергового турніру, який відбудеться у Москві 15 вересня.

Нагадаємо, у грудні 2016 року повідомлялося, що Крилов захопився політикою Путіна та захотів стати росіянином.