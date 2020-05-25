Боксер Редкач порівняв ставлення до людей з раком молочних залоз в Україні і США



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На підтримку жінок, які боролися чи боряться з онкологією, Іван Редкач вдягнувся в рожеве Фото - Instagram Івана Редкача

Український панчер закликав підтримувати жінок, які мали рак грудей

Український боксер Іван Редкач, який тривалий час живе й тренується у США, звернув увагу на ставлення до жінок, які боролися чи побороли рак грудей.

«Рожева стрічка символізує собою підтримку програми боротьби з раком молочної залози, - написав Іван у власних соцмережах. - І рожевий колір у цьому випадку говорить про життєлюбність, щастя і надію, тобто про те, що допомагає в протистоянні онкологічним захворюванням.

В Америці прийнято підтримувати тих, хто потребує суспільної підтримки. Тут не відвертаються від тих, хто почув найстрашніше: «У вас рак грудей». І тих, хто зміг побороти цей «вирок», тих, хто кожен день вчиться заново любити своє тіло. Вони також ходять на всеможливі заходи, вечірки, клуби, бари, ресторани, не соромляться виходити в басейн, бо суспільство їх не засудить, не буде дивитися косо або взагалі відвернеться.

Чи бачили ви таке в Україні? Я особисто – ні.

У нашому суспільстві, на жаль, зручніше не бачити, уникати, заперечувати тих, хто найбільше потребує нашої уваги і підтримки. У багатьох жінок прийняття нового тіла так і не відбулося. Це важкий психологічний процес, а особливо коли соціум відштовхує цих сильних жінок. Адже ми звикли бачити на розмаїтих тусовках у відвертих нарядах пишногрудих дівчат, які з легкістю фліртують і регочуть. Ми, чоловіки, пускаємо слину і навіть не помічаємо справжньої краси тих, хто скромно сидить у стороні, хто, може, зовсім не виходить з будинку, хто був засуджений поглядом, а, може, і зовсім відштовхнутий оточенням. Тих, хто так і не зміг прийняти своє нове тіло, тих, хто кожен день уникає власного відображення в дзеркалі.

Ви повинні розуміти: ви не одні! Ви красиві, ви гідні! Вам нема чого соромитися, ви є гордістю! У своїй особі закликаю чоловіків звернути увагу на справжню красу. Ми повинні підтримати сильних красивих жінок, які подолали страх, біль, які побороли страшний «вирок» - рак грудей.

Чоловіки, даруйте компліменти, будьте щирими і цінуєте справжню красу цих жінок. Пам'ятайте .... Не потрібно ховатися, не потрібно соромитися. Ви приклад, ви є гордістю, ви красиві. Скільки в Україні є некомерційних організацій, які допомагають таким людям?»

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