«Боруссія» Д хоче купити конкурента для Ярмоленка у «Аякса»

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Давід Нерес. Фото: Getty Images

«Боруссія» має в розпорядженні кошти після продажу кількох футболістів

«Боруссія» Д запропонувала «Аяксу» 30 мільйонів євро за правого вінгера Давіда Нереса.

Про це повідомляє видання Telegraaf.nl.

Перше речення «джмелів» було категорично відкинуто директором голландців Марком Овермарсом.

Однак видання припускає, що німецький клуб продовжить спроби придбання 21-річного футболіста, і «Аякс» може в підсумку здатися.

«Боруссія» має в розпорядженні кошти після продажу Усмана Дембеле в «Барселону» за 115 мільйонів євро і П'єр-Емеріка Обамеянга в «Арсенал» за 64 мільйони, і хоче частину з них інвестувати в бразильця.

Давід Нерес перебрався в «Аякс» з «Сан-Паулу» влітку 2016 року, в поточному сезоні на його рахунку 14 голів і 11 асистів в 32 матчах чемпіонату Голландії.