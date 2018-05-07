«Боруссія» Ярмоленка визначилась з новим головним тренером і трансферами кількох чемпіонів
- Сьогодні, 09:58
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Відомі нові імена гравців, які можуть підсилити команду
Керівництво дортмундського клубу почало роботу зі зміцнення команди. «Боруссія» Д незабаром оголосить ім'я нового наставника.
Як інформує відоме французьке видання L'Equipe, Дортмунд домовився з «Ніццою» про перехід її головного тренера за приблизно 3 мільйони євро.
Люсьєн Фавр офіційно стане новим головним тренером команди Ярмоленка після останніх матчів команд у поточному сезоні, що відбудуться 12 травня.
Наразі «Ніцца» бореться за Лігу Європи, а «джмелі» за Лігу чемпіонів.
Фавра хотів також лондонський «Арсенал», але сам тренер обрав повернення в Німеччину.
Відомі й нові імена гравців, які можуть підсилити команду.
Чемпіон Німеччини-2009 (у складі «Вольфсбурга») 30-річний голкіпер Аугсбурга Марвін Хіц мав би замінити Романа Вайденфелера, який іде на пенсію.
Ще один воротар, якого сватають у «Боруссію» – Сімон Міньйоле з «Ліверпуля». Ціна питання – 10 мільйонів євро, стверджує The Sun.
Багаторічний чемпіон Італії Штефан Ліхтшайнер близький до переходу в лави дортмундів на правах вільного агента.
У 34-річного швейцарського захисника влітку завершується контракт з «Ювентусом».
Ліхтштайнер уже заявив, що далі гратиме за межами Італії.
Джерело: Футбол 24