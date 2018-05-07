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    «Боруссія» Ярмоленка визначилась з новим головним тренером і трансферами кількох чемпіонів

    Відомі нові імена гравців, які можуть підсилити команду
    Керівництво дортмундського клубу почало роботу зі зміцнення команди. «Боруссія» Д незабаром оголосить ім'я нового наставника. Як інформує відоме французьке видання L'Equipe, Дортмунд домовився з «Ніццою» про перехід її головного тренера за приблизно 3 мільйони євро. Люсьєн Фавр офіційно стане новим головним тренером
    • Сьогодні, 09:58
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    <span>Петер Штегер покидає Боруссію Дортмунд</span>
    Петер Штегер покидає Боруссію Дортмунд

    Відомі нові імена гравців, які можуть підсилити команду

    Керівництво дортмундського клубу почало роботу зі зміцнення команди. «Боруссія» Д незабаром оголосить ім'я нового наставника.

    Як інформує відоме французьке видання L'Equipe, Дортмунд домовився з «Ніццою» про перехід її головного тренера за приблизно 3 мільйони євро.

    Люсьєн Фавр офіційно стане новим головним тренером команди Ярмоленка після останніх матчів команд у поточному сезоні, що відбудуться 12 травня.

    Наразі «Ніцца» бореться за Лігу Європи, а «джмелі» за Лігу чемпіонів.

    Фавра хотів також лондонський «Арсенал», але сам тренер обрав повернення в Німеччину.

    Відомі й нові імена гравців, які можуть підсилити команду.

    Чемпіон Німеччини-2009 (у складі «Вольфсбурга») 30-річний голкіпер Аугсбурга Марвін Хіц мав би замінити Романа Вайденфелера, який іде на пенсію.

    Ще один воротар, якого сватають у «Боруссію» – Сімон Міньйоле з «Ліверпуля». Ціна питання – 10 мільйонів євро, стверджує The Sun.

    Багаторічний чемпіон Італії Штефан Ліхтшайнер близький до переходу в лави дортмундів на правах вільного агента.

    У 34-річного швейцарського захисника влітку завершується контракт з «Ювентусом».

    Ліхтштайнер уже заявив, що далі гратиме за межами Італії.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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