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    Божевільні гроші: стали відомі суми, які англійські клуби заробили за сезон

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; за сезон-2018/19 від АПЛ отримає &pound;152,4 млн - Божевільні гроші: стали відомі суми, які англійські клуби заробили за сезон
    «Ліверпуль» за сезон-2018/19 від АПЛ отримає £152,4 млн

    Англійське телебачення найчастіше в прямому ефірі показувало матчі «Ліверпуля» - 29

    Англійська Прем'єр-ліга опублікувала дані про виплати клубам АПЛ за підсумками минулого сезону. Більше за всіх заробив «Ліверпуль» - за сезон-2018/19 клуб отримає £152,4 млн. На другому місці йде «Манчестер Сіті», який заробив £150,9 млн.

    Також до п'ятірки команд, які заробили найбільше в АПЛ, увійшли «Челсі» (£146 млн), «Тоттенхем Хотспур» (£ 145,2 млн) і «Манчестер Юнайтед» (£142,5 млн).

    Менше за всіх заробив «Хаддерсфілд», який посів останнє місце в турнірній таблиці, - на його рахунку надійде £96,6 млн.

    Відзначимо, що англійське телебачення найчастіше в прямому ефірі показувало матчі «Ліверпуля» - 29. На другому місці за цим показником йде «Манчестер Юнайтед» (27 матчів), далі - «Манчестер Сіті» і «Тоттенхем» (по 26).

    Джерело: Чемпионат.com

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