Бронзовій призерці Олімпіади-2008 Тобіас призначено пожиттєву стипендію
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Українська легкоатлетка виграла у Пекіні бронзу
Наказом Міністерства молоді та спорту № 3781 призначено пожиттєву державну стипендію легкоатлетці Наталії Тобіас.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
На літніх Олімпійських Іграх-2008 у Пекіні спортсменка виборола бронзову нагороду для збірної України у бігу на 1500 м.
«Не забуваємо тих, хто приносив незалежній Україні олімпійську славу. Вітаю Наталію з цим визнанням», - зазначив міністр Ігор Жданов.
Тобіас є заслуженим майстром спорту України. Займається спортом з 1991 року. Багаторазова чемпіонка України з бігу на 1500 м, рекордсменка України з бігу на 3000 м з перешкодами.
Зауважимо, що 37-річна спортсменка народилася у Свердловській області Російської Федерації, однак усю кар'єру провела під українським прапором.
Додамо, що востаннє на бігові доріжки Тобіас на офіційному рівні виходила у липні 2017 року.