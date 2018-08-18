Бронзовій призерці Олімпіади-2008 Тобіас призначено пожиттєву стипендію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Тобіас

Українська легкоатлетка виграла у Пекіні бронзу

Наказом Міністерства молоді та спорту № 3781 призначено пожиттєву державну стипендію легкоатлетці Наталії Тобіас.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

На літніх Олімпійських Іграх-2008 у Пекіні спортсменка виборола бронзову нагороду для збірної України у бігу на 1500 м.

«Не забуваємо тих, хто приносив незалежній Україні олімпійську славу. Вітаю Наталію з цим визнанням», - зазначив міністр Ігор Жданов.

Тобіас є заслуженим майстром спорту України. Займається спортом з 1991 року. Багаторазова чемпіонка України з бігу на 1500 м, рекордсменка України з бігу на 3000 м з перешкодами.

Зауважимо, що 37-річна спортсменка народилася у Свердловській області Російської Федерації, однак усю кар'єру провела під українським прапором.

Додамо, що востаннє на бігові доріжки Тобіас на офіційному рівні виходила у липні 2017 року.